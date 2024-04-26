Цей поєдинок вся боксерська спільнота очікує й обговорює з моменту його оголошення. Експерти роблять свої прогнози та дають поради майбутнім учасникам "бою століття".

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Позитивний прогноз для Усика

Осторонь не залишився й американський боксер Енді Руїс. Він поділився очікуваннями від епохальної битви Усик – Ф'юрі та розповів, за рахунок чого українець може перемогти більш габаритного суперника.

Я думаю, якщо Усик проводитиме свої комбінації, йтиме в атаку, дотримуватиметься наміченого плану та не дозволить Тайсону боксувати, завдавати джеби та тримати дистанцію, то Олександр досягне перемоги,

– заявив Руїс.

Нагадаємо, що востаннє сам Енді Руїс виходив у ринг у вересні 2022 року та одноголосим рішенням суддів переміг Луїса Ортіса. Його повернення на ринг очікується у серпні.

Важливо. Напередодні стало відомо, де можна буде в Україні переглянути бій за абсолют. Офіційним транслятор став медіасервіс MEGOGO. Він покаже велику студію та весь файткард вечора боксу в Саудівській Аравії.

Короткі відомості про Енді Руїса