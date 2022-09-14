Рух U-19 – Заглембе U-19 1:0

Гол: Непейпиев, 24.

Продолжается розыгрыш Юношеской Лиги УЕФА. В групповом турнире принимает участие Шахтер U-19, чья команда играет в идентичном квартете во взрослую Лигу чемпионов.

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Параллельно Путем чемпионов проходит отбор львовское Рух, которое стало чемпионом Украины U-19 в прошлом сезоне, пишет 24 канал. Для попадания в раунд плей-офф украинскому клубу нужно пройти двух соперников.

Первым стал польский клуб Заглембе. Обе игры принимает польский город Люблин, поскольку из-за военного положения в Украине Рух не может принимать соперников во Львове.

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Дебютная игра в Юношеской Лиге получилась удачной для Руха. Несмотря на игровое преимущество, Заглембе львовяне первыми забили, отметился Непейпиев.

Рух отбился в меньшинстве

Это был единственный удар Руха в створ ворот и оказался победным. Поляки же 13 раз пробивали по воротам украинцев, заставив вратаря львовян Герету совершить пять сейвов.

Более того, с начала второго тайма Рух играл в меньшинстве, поскольку две желтые карточки получил защитник Слюбик. Впрочем, номинальные "хозяева" дотерпели до финального свистка и праздновали минимальную победу.

Второй матч в этой паре пройдет 5 октября. Кстати, в групповой стадии удачно преодолевает свой путь Шахтер. Подопечные Оскара Ратулутры одержали победу над Лейпцигом и Селтиком и возглавили свою группу.