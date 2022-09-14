Рух U-19 – Заглембе U-19 1:0

Гол: Непейпієв, 24.

Продовжується розіграш Юнацької Ліги УЄФА. В груповому турнірі приймає участь Шахтар U-19, чия команда грає в ідентичному квартеті до дорослої Ліги чемпіонів.

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Паралельно Шляхом чемпіонів проходить відбір львівський Рух, який став чемпіоном України U-19 минулого сезону, пише 24 канал. Для потрапляння в раунд плей-офф українському клубу треба пройти двох суперників.

Першим став польський клуб Заглембе. Обидві гри приймає польське місто Люблін, оскільки через воєнний стан в Україні Рух не може приймати суперників у Львові.

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Дебютна гра в Юнацькій Лізі вийшла вдалою для Руха. Попри ігрову перевагу Заглембе львівяни першими забили, відзначився Непейпієв.

Рух відбивався у меншості

Це був єдиний удар Руха у ствір воріт і він виявився переможним. Поляки ж 13 разів пробивали по воротах українців, змусивши воротаря львівян Герету здійснити п'ять сейвів.

Більш того, з початку другого тайму Рух грав у меншості, оскільки дві жовті картки отримав захисник Слюбик. Втім номінальні "господарі" дотерпіли до фінального свистка та празднували мінімальну перемогу.

Другий матч у цій парі пройде 5 жовтня. До речі, у груповій стадії вдало долає свій шлях Шахтар. Підопічні Оскара Ратулутри здобули перемоги над Лейпцигом та Селтіком і очолили свою групу.