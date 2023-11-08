Фиаско Руха в Юношеской лиге УЕФА: "желто-черные" с разгромным счетом уступили датчанам – видео

Во втором раунде плей-офф Юношеской лиги УЕФА команда Сергея Задорожного встречалась с датским Миттьюлланном. Несмотря на скромный статус, соперник оказался значительно сильнее за украинскую команду.

Рух U-19 – Миттьюлланн U-19 0:4

Голы: Крюгер-Йонсен, 17, Ихеначо, 57, 71 (пен.), Кристьянссон, 87

Юноши львовского Руха в прошлом розыгрыше Юношеской лиги выбили из розыгрыша турнира турецкий Галатасарай и итальянский Интер. Так что в этом сезоне от львовян ожидали результатов не хуже . Тем более что во втором круге украинской команде выпало играть с датским Мидтьюлланном U-19, пишет 24 Канал.

Узнайте также Юноши разочаровывают: Шахтер разгромно уступил Барселоне и сбавил свои шансы на плей-офф

Молодежь Руха не похожа на себя

С первых минут матча датчане прижали "руховцев" к их воротам, диктуя свои условия. Номинальные хозяева поля отвечали острыми контратаками.

И все же именно игроки Миттьюлланна первыми открыли счет в матче. Крюгер-Йонсен красивым обводным ударом положил мяч в дальний угол ворот. "Желто-черные" сразу имели возможность восстановить паритет, но Квас не сумел воспользоваться шансом во время углового.

Впрочем, счет 0:1 после первого тайма оставлял надежду на положительный конечный результат для подопечных Задорожного. К сожалению, чуда не произошло. Сначала форвард "волков" Ихеначо оформил дубль в ворота Ванивского. А за три минуты до завершения поединка Кристьянссон поставил окончательную точку в поединке. В составе львовян стоит выделить голкипера, который сделал все возможное, чтобы счет не был еще хуже.

0:4 – досадное поражение юниоров Руха, которое превращает в формальность ответный матч. Игра состоится 29 ноября в Дании.

Видеообзор матча Рух U-19 – Мидтьюлланн U-19