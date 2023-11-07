Вечером 7 ноября Шахтер проведет свой четвёртый матч в Лиге чемпионов. Соперником команды Марино Пушича станет Барселона, пишет 24 канал.

Следите с нами Шахтер – Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Накануне свой матч в Юношеской лиге УЕФА отыграла команда U19 Шахтера, противостоящих именно сверстникам из Барселоны. Как и главная команда, в первых трех встречах дончане взяли три очка.

Для улучшения шансов на выход в плей-офф подопечным Алексея Белика нужно было брать баллы в отчетном матче. Впрочем, каталонцы были на голову выше.

Команда Оскара Лопеса трижды огорчила Шахтер, голами отличились Кальдеро, Родригес и Наварро. Дончане же забить так и не смогли и доигрывали в меньшинстве из-за удаления Глущенко.

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Эта победа позволила Барселоне досрочно оформить выход в плей-офф. Шахтер же остается третьим, отставая от второго Порта на 3 очка. Правда, "драконы" могут увеличить преимущество, если сегодня возьмут очки с Антверпеном.