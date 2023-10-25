Сараево U-19 – Рух U-19 1:3

Голы: Бездроб, 4 – Панченко, 24, Квас, 65, Пастух, 84

Первая встреча соперников завершилась вничью 1:1. Так что в выездном поединке "желто-черные" обязаны были побеждать, пишет 24 Канал.

Читайте также Не воспользовались кадровыми проблемами: Шахтер уступил Барселоне в Юношеской лиге УЕФА - видео

Три гола украинцев принесли результат

Уже в дебюте встречи Рух пропустил мяч. В составе боснийцев отличился Бездроб. Однако впоследствии украинский коллектив сумел прийти в себя и восстановить равновесие. На 24-й минуте матча Панченко воспользовался прострелом Поповского – 1:1.

Еще до перерыва "руховцы" могли выйти вперед, но Касарда не реализовал пенальти. Впрочем, во втором тайме львовяне дважды отличились в воротах Сараево. Голы на свой счет записали Константин Квас и Евгений Пастух.

В итоге матч завершился победой юношей Руха со счетом 3:1. Во втором раунде Юношеской лиги УЕФА львовяне сыграют с датским Мидтьюлланном, победившим в серии пенальти португальский Фамаликан.

Видеообзор матча Сараево U-19 – Рух U-19