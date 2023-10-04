Рух U-19 – Сараево U-19 1:1

Голы: Китела, 66 (п) – Нуркович, 23

Удаление: Китела, 90+4 (Рух U-19)

Львовяне провели свою игру вслед за юношеской командой Шахтера в еврокубках. Уже в первом тайме дела пошли не так, как этого хотели "желто-черные". На 23-й минуте Рух пропустил. Постарался Нуркович, размочивший нули на табло – 0:1, сообщает 24 канал.

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Минимальным преимуществом гости владели до 66-й минуты игры, когда руховцы получили право на пенальти. 11-метровый взялся выполнять один из лидеров команды Кителла, который не прогадал. Андрей легко развел мяч и голкипера Сараево по разным углам ворот – 1:1.

Уже в компенсированное к матчу время Кителла испортило свой статус героя поединка в составе украинского клуба. Через три минуты автор единственного гола в ворота Сараево заработал две желтые карточки и оставил хозяев в меньшинстве.

Однако до финального свистка ни одна из команд больше не меняла счет матча – 1:1.

Это уже вторая мировая подряд для руховцев, которые в прошлом туре юношеского первенства U-19 не смогли переиграть Кривбасс 2:2.

Ответный матч между Рухом и Сараево состоится 25 октября.

Видеообзор матча Рух U-19 – Сараево U-19