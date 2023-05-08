Рух – Ингулец 3:0

Голы: Соломон-Отабор, 14, Климчук, 47, 90+5.

В понедельник, 8 мая, в УПЛ завершается 25 тур. В одном из поединков, который проходил во Львове, встретились между собой борцы за выживание – Рух принимал Ингулец, пишет 24 канал.

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Команды играли в Петрово меньше месяца назад. Тогда хозяева одержали минимальную победу благодаря спорному пенальту. При этом Рух хотел заказать VAR на эту встречу, но Ингулец отказался.

Феерит Соломон: не Манор, а Отабор

Теперь же видеоассистент был на поединке во Львове. Но и без него Рух смогл повести уже в середине первого тайма. Защита петровцев проспала забегание Климчука, тот пробил с острого угла. Билык парировал, но первым на добивании был Соломон-Отабор.

Игра продолжалась при равных силах, хотя Ингулец чаще пробивал по воротам. Впрочем, неточно. Во второй половине уже Рух стал бить и один из таких ударов привел ко второму голу.

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Рух близиок к выживанию

Сразу после перерыва Соломон-Отабор отдал должок Климчуку, точно навесив Юрию на голову. Он послал снаряд в угол ворот Билыка. Львовяне уже своего не упустили, а под занавес матча Климчук в контратаке оформил дубль.

Рух отмечает первую победу с начала марта, она позволяет ему не впасть в зону вылета. Подопечные Пономарева уходят 14-ми, в двух баллах от спасительной зоны. Ингулец же десятый, но преимущество над зоной плей-офф всего три очка.

Важно знать. В следующем туре Рух поедет в гости в Кривбасс, а Ингулец "примет" во Львове Шахтер.