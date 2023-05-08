Рух – Інгулець 3:0

Голи: Соломон-Отабор, 14, Климчук, 47, 90+5.

У понеділок, 8 травня, в УПЛ завершується 25 тур. В одному із поєдинків, який проходив у Львові, зустрілись між собою борці за виживання – Рух приймав Інгулець, пише 24 канал.

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Команди грали у Петровому менше місяця тому. Тоді господарі здобули мінімальну перемогу завдяки спірному пенальті. При цьому Рух хотів замовити VAR на цю зустріч, але Інгулець відмовився.

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Тепер же відеоасистент був на поєдинку у Львові. Але і без нього Рух зумів повести вже в середині першого тайму. Захист петрівців проспав забігання Климчука, той пробив з гострого кута. Білик парирував, але першим на добиванні був Соломон-Отабор.

Гра продовжувалась за рівних сил, хоча Інгулець частіше пробивав по воротах. Втім, неточно. У другій половині вже Рух став бити і один з таких ударів призвів до другого голу.

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Рух наближається до виживання

Одразу після перерви Соломон-Отабор віддав боржок Климчуку, точно навісивши Юрію на голову. Той і послав снаряд у кут воріт Білика. Львів'яни вже свого не впустили, а під завісу матчу Климчук у контратаці оформив дубль.

Рух святкує першу перемогу з початку березня, вона дозволяє йому не впасти у зону вильоту. Підопічні Пономарьова йдуть 14-ми, у двох балах від рятівної зони. Інгулець же десятий, але перевага над зоною плей-офф всього три очки.

Важливо знати. У наступному турі Рух поїде в гості до Кривбаса, а Інгулець "прийме" у Львові Шахтар.