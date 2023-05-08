Минай – Ворскла 2:0

Голы: Петько, 45+1. Твердохлиб, 90+4

Минай в 25-м туре УПЛ дома обыграл Ворсклу. Благодаря этому команда из Закарпатья покинула зону вылета. Ворскла же потеряла возможность подняться на шестое место.

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Особенностью матча стало то, что оба гола Минай забивал по истечении основного времени. Петько отличился перед перерывом, первым сориентировавшись в суматохе в штрафной соперника.

А Твердохлиб забил уже на четвертой компенсированной минуте до основного времени. Тогда хозяевам поля удалась скорая контратака, и игрок головой отправил мяч в ворота Исенко после навеса с фланга.

Это впервые после 12 сентября 2022 года, когда Минай забивает больше, чем один гол за матч. Тогда со счётом 2:1 команда победила Ингулец. И первый гол в этом матче забил Твердохлеб. Такая неудачная серия с реализацией длилась 21 матч. За это время Минай выиграл четыре матча у УПЛ с одинаковым счетом 1:0. Еще шесть раз было сыграно вничью 1:1 (и однажды 0:0).

Видеообзор матча Минай – Ворскла