Рух та Дніпро-1 провели свій матч у Львові в неділю, 16 жовтня. У матчі було пенальті у ворота Руху та одразу два вилучення у складі львівського клубу у другому таймі. А переможний гол дніпряни забили на п'ятій компенсованій до основного часу хвилині. Тож гра закінчилася перемогою гостей з рахунком 2:3.

Як це було Дніпро-1 вперше в сезоні пропустив в УПЛ, але переміг Рух, який догравав вдев'ятьох

Хоча емоції на полі (і не лише на полі) не вщухали й після фінального свистка. Адже на стадіоні побилися гендиректор "жовто-чорних" Ігор Дедишин та спортивний директор дніпрян Євген Красніков. А до бійки долучилися як гравці, так і персонал обох клубів.

Та поки футболісти та працівники чубилися на полі, Рух почав у цій поразці звинувачувати арбітра зустрічі Юрія Іванова. На фейсбук-сторінці клубу після гри так і написали, що "головний арбітр Юрій Іванов допоміг Дніпру-1 здобути перемогу в матчі з нашою командою".

В огляді матчу на офіційній сторінці клубу теж чимало уваги приділили арбітру зустрічі. Там одразу почали з того, що "у драматичному матчі 7-го туру УПЛ львівський Рух програв Дніпру-1 за рахунком 2:3 після суперечливих рішень макіївського арбітра Юрія Іванова, який допоміг гостям перемогти".

Особливу увагу приділили пенальті у ворота команди, який призначили на останній хвилині першого тайму. На сайті клубу цей епізод назвали "найскандальнішим моментом гри", а саме пенальті – "сумнівним".

"Після такого матчу не хочеться ні про що розповідати, я й не буду цього робити. Гляньте просто на те, що відбувалося під час цієї гри, зокрема, на епізод із пенальті… Я дуже довго вже працюю в футболі, тому все розумію… Якщо вони хочуть, щоби чемпіонат увісьмох грали, хай грають", – заявив після гри головний тренер Руху Леонід Кучук.

Не надто сподобалося Руху й те, що арбітр компенсував одразу п'ять хвилин до основного часу матчу. При цьому що в другому таймі в основний час було забито два голи, а також було два вилучення. Там таке рішення назвали "невиправданим".

Відеоогляд матчу Рух – Дніпро-1

Реакція УАФ

Комітет арбітрів Української асоціації футболу відреагував на одне зі звинувачень в бік арбітра зі сторони львівського клубу. А саме – щодо призначення пенальті. Там відзначили, що порушення правил було зафіксовано правильно.

"Гравець № 29 ФК Рух не має жодного наміру грати, щоб заволодіти м'ячем, та навмисно втручається лише з однією метою – створити перешкоду власним корпусом. Він не зіграв у м'яч, а лише зачепив його, і при цьому він перешкоджає просуванню гравця № 11 ФК Дніпро-1, встаючи на траєкторію руху останнього. 11-метровий удар було призначено правильно", – йдеться в заяві комітету арбітрів.