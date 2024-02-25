Рух – Полесье 1:1

Голы: Пидгурский, 31 (пен) – Будкивский, 12.

В чемпионате Украины 2023-2024 стартовала весенняя часть сезона. Игровую программу воскресенья закрыл матч во Львове, где местный Рух принимал одного из фаворитов сезона Полесье, пишет 24 канал.

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Неудобный соперник для Полесья

Житомирцы зимовали на третьем месте, всего в двух баллах от лидеров Кривбасса и Днепра-1. А осечка последних в игре против Миная давала команде Калитвинцева шанс выйти на вторую строчку.

Впрочем Рух оказался "крепким орешком" для житомирцев, ведь еще в первом круге одолел новичка УПЛ на выезде (1: 0). Сейчас же счет открыть удалось уже Полесью.

На 12 минуте защитники Руха дали Макуана подать в центр, где головой отправил мяч в ворота Будковский. В конце концов житомирцы продолжали контролировать игру, но собственные ошибки в защите дали хозяевам сравнять счет.

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Тейлор отдал в недодачу Чоботенко, который не успел на мяч и скосил в собственной площадке Климчука. Пенальти точно исполнил Пидгурский. Во втором тайме Полесье еще больше владело инициативой, однако Рух уверенно отыграл в защите и отстоял ничью.

Турнирное положение в УПЛ

Полесье в четвертый раз подряд играют вничью в УПЛ и остаются третьим

отставание от лидера Кривбасса составляет 4 очка

при этом уже завтра, 26 февраля, "волков" может обойти Шахтер, если переиграет Александрию

Рух же продолжает идти шестым, в шести баллах позади Полесья

в следующем туре житомирцы примут ЛНЗ, тогда как львовяне сыграют в гостях с Колосом

Видеообзор матча Рух – Полесье