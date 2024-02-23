ЛНЗ – Кривбасс 0:3

Голы: Илич, 45 (пен), Аду, 53, Кузык, 63.

Чемпионат Украины 2023-2024 вернулся после более чем двухмесячной паузы. В первой встрече 18 тура УПЛ лидер турнирной таблицы Кривбасс пожаловал в гости к новичку элитного дивизиона ЛНЗ, пишет 24 канал.

По теме Чемпионат Украины возвращается: анонс весенней части УПЛ и что надо знать о командах

Лидер смял новичка

Черкасцы предстали в существенно новом образе, выпустив с первых минут четырех новичков (Кучеренко, Салиху, Бар, Яшари). Кривбасс же со страту задействовал дебютантов Микитишина и Бандейру.

При этом Вернидуб оставил на скамейке запасных лидеров атаки Задераку и Кожушко. Однако на атакующую способность криворожан это не повлияло.

Несмотря на равный первый тайм Кривбассу удалось открыть счет перед перерывом. Судья назначила пенальти за игру рукой от футболиста ЛНЗ и приговор без проблем реализовал Илич.

Читайте также Сейчас без MEGOGO: кто будет транслировать матчи чемпионата Украины

Во втором тайме гости быстро развили успех и по сути закрыли игру до 65 минуты. Сначала Аду поймал соперника на обрезке и реализовал выход один на один. А поставил точку в разгроме ЛНЗ Кузык, которому удался шедевральный удар в "девятку".

Видео голов матча ЛНЗ – Кривбасс:

В конце матча Кривбасс был ближе к четвертому голу, чем черкасцы – к первому. Таким образом, подопечные Вернидуба остаются первыми и отрываются от Днепра-1 на три балла. ЛНЗ же пока остается десятым.

Справка. Уже через неделю обеим командам предстоят тяжелые матчи. Кривбасс сыграет лобовую встречу против Шахтера на выезде, тод ик, на ЛНЗ ждет бой на поле Полесья.