Рух – Кривбасс 1:1

Голы: Таллес, 73 – Кожушко, 45.

В УПЛ подошла к завершению субботняя программа 24 тура чемпионата Украины. В последней встрече дня встречались претенденты на еврокубки – львовский Рух и криворожский Кривбасс, пишет 24 канал.

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Два похожих гола

Обе команды стартовали с серии побед в 2024 году, но в прошлом туре синхронно потеряли очки. Львовянам необходима была победа над криворожанами, чтобы не подпустить к себе Полесье по итогам тура.

Первый тайм прошел при равной борьбе, однако Кривбассу удалось выйти вперед под занавес первого тайма. Бандейра вырезал красивую передачу на Кожушко, форвард переиграл вратаря и с острого угла поразил ворота.

Восстановить паритет хозяева смогли в середине второго тайма. На этот раз красивый разрезной пас отдал Федор на Таллеса и бразилец реализовал выход один на один. В финальной части встречи ни одной из команд так и не удалось вырвать победу.

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Кривбасс дает Динамо себя догнать и опускается на третье место и уже в понедельник Днепр-1 может сократить отставание до двух очков. В свою очередь Рух остается пятым, но победа Полесья над Колосом уменьшит гандикап между командами до одного очка.

Видеообзор матча Рух – Кривбасс