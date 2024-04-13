Рух – Кривбас 1:1

Голи: Таллес, 73 – Кожушко, 45.

В УПЛ підійшла до завершення суботня програма 24 туру чемпіонату України. В останній зустрічі дня зустрічались претенденти на єврокубки – львівський Рух та криворізький Кривбас, пише 24 канал.

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Два схожих голи

Обидві команди стартували з серії перемог у 2024 році, але минулого туру синхронно втратили очки. Львів'янам необхідна була перемога над криворіжцями, щоб не підпустити до себе Полісся за підсумками туру.

Перший тайм пройшов за рівної боротьби, проте Кривбасу вдалось вийти вперед під завісу першого тайму. Бандейра вирізав красиву передачу на Кожушка, форвард переграв воротаря та з гострого кута вразив ворота.

Відновити паритет господарі змогли в середині другого тайму. Цього разу красивий розрізний пас віддав Федор на Таллеса і бразилець реалізував вихід сам на сам. У фінальній частині зустрічі жодній з команд так і не вдалось вирвати перемогу.

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Кривбас дає Динамо себе наздогнати та опускається на третє місце і вже у понеділок Дніпро-1 може скоротити відставання до двох очок. У свою чергу Рух залишається п'ятим, але перемога Полісся над Колосом зменшить гандикап між командами до одного очка.

Відеоогляд матчу Рух – Кривбас