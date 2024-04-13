Александрия – Динамо 0:1

Гол: Бражко, 64.

В эти выходные в чемпионате Украины проходят встречи 24 тура УПЛ. На субботу была вынесена игра с участием киевского Динамо, которое отправилось в гости к Александрии, пишет 24 канал.

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Тяжелый выезд Динамо

Киевляне выиграли шесть последних очных встреч против "аграриев", но этот выезд обещал проблемы для Динамо. Матч оказался рваным из-за воздушных тревог на Кировоградщине.

Встречу останавливали дважды. Перед перерывом "бело-синие" остались в меньшинстве, команду подвел Волошин. Вингер заработал две желтые карточки за три минуты.

Тем не менее, игровое преимущество оставалось за киевлянами и им удалось открыть счет сразу после второй паузы. Бражко поборолся в центре поля за мяч и отдал на партнера.

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В конце концов снаряд вернулся к Владимиру после рикошета от оппонента и тот прошил вратаря хозяев. Как оказалось, это был единственный гол в игре. Позже отличился еще и Шапаренко, но мяч отменили из-за офсайда.

Таким образом Динамо продолжает погоню за Шахтером в борьбе за чемпионство. Расстояние между нашими грандами составляет один балл в пользу дончан, но у команды Пушича есть встреча в запасе.