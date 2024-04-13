Оболонь – Минай – 1:1

Голы: Приймак, 62 – Устименко, 58 (пен.)

В рамках 24-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги состоялся поединок между киевской Оболонью и Минаем. Поединок проходил в Киеве на стадионе "Оболонь-Арена", пишет 24 Канал.

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Оболонь и Минай расписали мировую в битве за выживание

Судьбоносный эпизод во встрече случился уже на 10-й минуте: Устименко в зоне перед штрафной получил передачу на ход от Кораблина, после чего ему в ноги прыгнул Рыбка в подкате. Рефери наказал голкипера Оболони прямой красной карточкой.

В численном большинстве Минай уже через 6 минут имел голевой момент, но хозяев спасла перекладина: Кораблин направил удар со штрафного в верхний каркас. А незадолго до перерыва удар головой от Поддубного приняла на себя штанга.

На 54-й минуте Минай заработал пенальти. Федоривский сумел взять "пивоваров", однако покинул ворота рано – по совету арбитров VAR Максим Козыряцкий заставил переисполнить пенальти. Со второй попытки Устименко уже не промахнулся.

Казалось, что все должно дойти до логического завершения, однако уже через четыре минуты счет на табло выровнялся: Грисьо выполнил подачу с правого фланга на дальнюю штангу, где головой точно пробил Приймак.

А на 67-й минуте составы команд выровнялись: Корнийчук получил вторую желтую за фол против Прокопенко на левом фланге атаки. Как следствие, ничья 1:1.

Оболонь и Минай набрали по одному зачетному пункту и продолжают бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе. "Пивовары" имеют в активе 19 баллов 14-е место, Минай с 15-ю очками остается последним и является главным претендентом на прямой вылет в Первую лигу.

Видеообзор матча Оболонь – Минай