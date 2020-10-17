В суботу, 17 серпня, у Львові "Рух" приймав "Динамо". Господарі не зуміли дати гідний бій супернику, поступившись з рахунком 0:2.

Рух – Динамо 0:2

Голи: де Пена, 30, Родрігес, 90+1

Для "Динамо" це був перший матч в УПЛ, який команда провела за межами Києва. Цей матч кияни теж намагалися перенести до столиці, щоб мати більше часу для підготовки до Ліги чемпіонів. Але керівництво "Руху" відмовилося.

На цей матч "Рух" продавав квитки. Але за день до матчу стало відомо, що гра відбудеться без вболівальників на трибунах через посилення карантину.

Перед грою була інформація, що фанати "Динамо" намагатимуться зірвати проведення матчу, вибігши на поле на 14-й хвилині зустрічі. На стадіон їм потрапити не вдалося. Тому свій протест вони провели під "Ареною Львів".

Попри те, що попереду в "Динамо" важкий матч в лізі чемпіонів (проти "Ювентуса" у вівторок, 20 жовтня), на цю гру Мірча Луческу виставив основний склад. За винятком Вербіча, який розпочав гру в запасі. Як і Родрігеш. Зате до старту повернувся Попов.

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"Динамо" цілковито контролювало матч. Хоча "Рух" намагався надійно відіграти в обороні, тож моментів було обмаль. Аж на 17-й хвилині була створена перша нагода, щоб відкрити рахунок в цьому матчі – Супряга підхопив м'яч у штрафному, пройшов суперника та з гострого кута пробивав – Бандура руками відбив на кутовий.

Згодом головою після подачі пробивав Попов – вище воріт. А дальній удар Караваєва відбив Бандура.

Та ще у першому таймі "Динамо" вийшло вперед. Циганков зумів перехопити м'яч майже на краю поля. Обробивши його, зробив закидання у зону перед штрафним майданчик. Якраз туди, куди набігав де Пена. Удар в дотик – і цього разу Бандура не врятував.

На все це "Рух" відповів лише одним ударом по воротах Бущана. Його завдав Ростислав Русин. Тому другий тайм львівська команда розпочала одразу із потрійної заміни.

Але на гру це мало вплинуло. Кияни мали кращі моменти, хоча і реалізувати їх не змогли. Особливо після удару Буяльського, коли Бандура таки відбив м'яч.

Кінцівка матчу виявилася доволі нервовою. На поле вийшли Родрігес та Кендзьора. І саме вони організували другий гол вже у компенсований арбітром час – після прострілу захисника м'яч відлетів до нападника, і він таки пробив повз Бандуру.

Відеоогляд матчу Рух – Львів

"Динамо" перемагає та залишається на першому місці в турнірній таблиці. Команда тепер готуватиметься до матчу Ліги чемпіонів.

"Рух" же й надалі серед аутсайдерів УПЛ.