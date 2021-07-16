Рух будет проводить матчи УПЛ в Тернополе

Футбольный клуб Рух заявил, что пока не решится ситуация с допуском стадиона "Украина" к проведению матчей УПЛ, команда свои игры будет проводить в Тернополе.

На официальном сайте клуба опубликовано письмо к Украинской ассоциации футбола и Украинской премьер-лиге. В нем указано, что Рух продолжает считать стадион "Украина" основным для команды для проведения матчей УПЛ. Однако теперь резервной ареной указан Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.

9 июля УАФ лишила стадион "Украина" третьей категории , которая дает право принимать матчи уровня УПЛ. Поэтому ни Рух, ни Львов не смогут там проводить свои матчи чемпионата. Рух такое решение назвал давлением на футбольный клуб из-за нежелания выступать на "Арене Львов". Ведь команда получила лицензию для выступлений УПЛ, где указала стадион "Украина" основным. И тогда в УАФ не было претензий к самому стадиону.После этого Рух даже пригрозил сняться с УПЛ , если ситуация со стадионом не решится.

В письме Рух просит предоставить перечень недостатков стадиона "Украина", которые служили базовым основанием для решения о лишении стадиона третьей категории. И утверждает, что они будут устранены в разумные сроки.

Примечательно Клубы УПЛ обязаны нанести на форму эмблему со слоганами "Слава Украине" и "Героям Слава"

Пока же стадион "Украина" не допущен к матчам УПЛ, то команда свои игры будет проводить в Тернополе.

Стоит отметить, что во Львове есть еще одна команда, которая планировала проводить матчи УПЛ на стадионе "Украина". Это Львов. И в свое время команда играла домашние матчи именно в Тернополе (тогда это было связано с запретом проводить матчи во Львове из-за пандемии коронавируса). Однако в новом сезоне "горожане", скорее всего, будут выступать именно на "Арене Львов". Пока между руководством клуба и стадиона идут переговоры. Именно Львов первым откроет новый сезон УПЛ – в пятницу, 23 июля, в матче против Мариуполя.