Нападающий Шахтера Андрей Борячук продолжит карьеру во львовском Рухе. Игрок будет защищать цвета команды на правах аренды.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения – полтора года.

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Кроме Борячука, к команде Ивана Федика присоединится хавбек Роман Карасюк из Кишварды. Днем ранее львовяне объявили о подписании защитника сборной Исландии Рагнара Сигурдссона.

20 января Рух отправляется на турецкий сбор. В турнирной таблице УПЛ подопечные Федика занимают 12 место.

Что известно о карьере Борячука

В августе украинец на правах аренды перешел в венгерский Мезекевешд, соглашение было рассчитано до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Борячук забил три гола и отдал одну результативную передачу в семи матчах за Мезекевешд во всех турнирах.

Андрей – воспитанник Шахтера. За первую команду донецкого клуба он провел 17 матчей и забил шесть голов во всех турнирах.

В 2018 году Борячук вызывался в национальную сборную Украины, за которую суммарно отыграл 67 минут в двух матчах.