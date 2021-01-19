Нападаючий Шахтаря Андрій Борячук продовжить кар'єру у львівському Русі. Гравець буде захищати кольори команди на правах оренди.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Термін угоди – півтора року.

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Крім Борячука, до команди Івана Федика приєднається хавбек Роман Карасюк з Кішварди. Днем раніше львів'яни оголосили про підписання захисника збірної Ісландії Рагнара Сігурдссона.

20 січня Рух відправляється на турецький збір. У турнірній таблиці УПЛ підопічні Федик займають 12 місце.

Що відомо про кар'єру Борячука

У серпні українець на правах оренди перейшов в угорський Мезекевешд, угода була розрахована до кінця нинішнього сезону.

У нинішньому сезоні Борячук забив три голи і віддав одну результативну передачу в семи матчах за Мезекевешд у всіх турнірах.

Андрій – вихованець Шахтаря. За першу команду донецького клубу він провів 17 матчів і забив шість голів у всіх турнірах.

У 2018 році Борячук викликався в національну збірну України, за яку сумарно відіграв 67 хвилин у двох матчах.