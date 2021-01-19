Украинский защитник Ризеспора Николай Морозюк 17 января пропустил матч 19 тура Суперлиги против Ени Малатьяспора (1:4).

Морозюк в интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что у него был обнаружен коронавирус и сейчас он находится на самоизоляции, поэтому пропустил этот матч.

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Да, я сдал положительный тест на коронавирус и сейчас нахожусь на карантине. Вообще мне надо пробыть на карантине 10 дней. Сейчас уже пошел четвертый день,

– сказал он.

"Слава Богу, все хорошо. Ничего такого. Но пропали вкусовые рецепторы и обоняние. В остальном в принципе все нормально. Думаю, если бы не разговоры о коронавирусе и не тесты, в обычном режиме даже не обратил бы внимание. Тренировался дальше, мне так кажется", – подытожил Морозюк.

К слову. В этом сезоне Морозюк сыграл за Ризеспор 16 матчей, в которых отметился 2 ассистами.