Рух подписал легендарного защитника сборной Исландии Рагнара Сигурдссона
Лавский Рых объявил о подписании соглашения с защитником Рагнаром Сигурдссоном. Он выступает за сборную Исландии, и был в ее составе, когда команда дошла до четвертьфинала Чемпионата Европы 2016 года.
Соглашение Рагнара Сигурдссона с Рухом рассчитано всего на полгода – до конца сезона 2020/21. Однако есть возможность продлить его еще на год. Об этом сообщается на официальном сайте львовской команды.
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За Рух Рагнар Суигурдссон будет выступать под номером "22".
Что известно о Рагнаре Сигурдссоне
- В активе Рагнара Сигурдссона 96 матчей за сборную Исландии и 5 голов. По количеству сыгранных поединков за национальную команду защитник входит в первую тройку.
- Он выступал за сборную на Евро-2016, где его команда дошла до четвертьфинала. В 1/8 финала исландцы победили сборную Англии 2:1. Один из голов в этом матче забил Сигурдссон.
- В 2018 году он выступал со сборной Исландии на Чемпионате мира. Его команда получила прямую путевку на турнир в группе со сборной Украины.
- На клубном уровне у Рагнара Сигурдссона выступления за команды Филькир (Исландия), Гетеборг (Швеция), Копенгаген (Дания), Краснодар (Россия), Фулхэм (Англия), Рубин (Россия), Ростов (Россия).
- Именно во время выступлений за Ростов Рагнар Сигурдссон познакомился с нынешним тренером Руха Иваном Федиком.
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