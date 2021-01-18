Лавский Рых объявил о подписании соглашения с защитником Рагнаром Сигурдссоном. Он выступает за сборную Исландии, и был в ее составе, когда команда дошла до четвертьфинала Чемпионата Европы 2016 года.

Соглашение Рагнара Сигурдссона с Рухом рассчитано всего на полгода – до конца сезона 2020/21. Однако есть возможность продлить его еще на год. Об этом сообщается на официальном сайте львовской команды.

Стоит внимания Лучше капитана Динамо: 17-летняя талантливая футболистка Карпат сенсационно будет выступать в США

За Рух Рагнар Суигурдссон будет выступать под номером "22".

Что известно о Рагнаре Сигурдссоне