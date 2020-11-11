Популярная "Рождественская гонка" все же состоится в 2020 году. Правда, вместо стадиона в немецком Гельзенкирхене, биатлонистам придется соревноваться в Рупольдинге.

Информация об изменении места проведения "Рождественской гонки" (или World Team Challenge) обнародована на официальном сайте Немецкой лыжной ассоциации. Организаторы решили провести гонку в Рупольдинге на Chiemgau Arena.

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Напомним, перед тем из-за пандемии коронавируса и введения карантина организаторы отказались от идеи проведения "Рождественской гонки" на стадионе в Гельзенкирхене. Ее официально перенесли на декабрь 2021 года.

Датой проведения "Рождественской гонки" в Рупольдинге выбрали 28 декабря.

Однако пустят ли туда зрителей – пока неизвестно.

Стоит напомнить, что до 2001 года именно в Рупольдинге и проходила "Рождественская гонка". Это уже с 2002 года ее перенесли на стадион футбольного клуба "Шальке".

Кто выступит на "Рождественской гонке" в 2020 году

На "Рождественской гонке" выступают десять пар биатлонистов. Пока точно известно, что Германию представят Денис Херманн и Бенедикт Долль.

Что касается Украины, то по данным biathlon.com.ua, от нашей сборной поедут Дмитрий Пидручный и Вита Семеренко.

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Напомним, что Рупольдинг традиционно принимал один из этапов Кубка мира. Однако в сезоне 2020/21 гонок там не будет. Зато двойной этап примет немецкий Оберхоф с 4 по 17 января 2021 года. Однако эти гонки пройдут без зрителей.