Популярна "Різдвяна гонка" таки відбудеться у 2020 році. Правда замість стадіону в німецькому Гельзенкірхені, біатлоністам доведеться змагатися у Рупольдингу.

Інформацію про зміну місця проведення "Різдвяної гонки" (або ж World Team Challenge) оприлюднено на офіційному сайті Німецької лижної асоціації. Організатори вирішили провести перегони у Рупольдингу на Chiemgau Arena.

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Нагадаємо, перед тим через пандемію коронавірусу та запровадження карантину організатори відмовилися від ідеї проведення "Різдвяної гонки" на стадіоні в Гельзенкірхені. Її офіційно перенесли на грудень 2021 року.

Датою проведення "Різдвяної гонки" в Рупольдингу обрали 28 грудня.

Однак чи пустять туди глядачів – поки невідомо.

Варто нагадати, що до 2001 року саме в Рупольдингу і відбувалася "Різдвяна гонка". Це вже з 2002 року її перенесли на стадіон футбольного клубу "Шальке".

Хто виступить на "Різдвяній гонці" у 2020 році

На "Різдвяній гонці" виступають десять пар біатлоністів.Поки точно відомо, що Німеччину представлять Деніс Херманн та Бенедікт Долль.

Щодо України, то за даними biathlon.com.ua, від нашої збірної поїдуть Дмитро Підручний та Віта Семеренко.

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Нагадаємо, що Рупольдинг традиційно приймав один з етапів Кубка світу. Однак в сезоні 2020/21 гонок там не буде. Натомість подвійний етап прийме німецький Обергоф з 4 до 17 січня 2021 року. Однак ці перегони відбудуться без глядачів.