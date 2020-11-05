Биатлонный сезон-2020/2021 начнется 28-го ноября в Финляндии и продлится до 21 марта. Гонки нового биатлонного сезона можно будет смотреть в Украине.

Кубок и чемпионат мира по биатлону в сезоне 2020/2021 покажет телеканал UA:ПЕРВЫЙ. Об этом информирует Tribuna.com Канал транслировал биатлон в прошлом сезоне.

Это важно Кубок мира по биатлону: этапы в Оберхофе и Антхольце пройдут без зрителей

"RU: первый будет транслировать биатлон в полном объеме. В Украине много поклонников этого вида спорта. Поэтому для нас важно качественно освещать каждое событие нового сезона.

Прошлогодние трансляции продемонстрировали стабильно высокие рейтинговые показатели. Это свидетельство того, что биатлон популярен и нужен украинскому зрителю, а потому должен быть доступным каждому болельщику", – сказал исполнительный продюсер Никита Хорозов.

Важно. Первый этап Кубка мира стартует 28 ноября в финском Контиолахти.

Где смотреть Биатлон онлайн

Телеканал UA: ПЕРВЫЙ можно смотреть по телевидению и онлайн. Онлайн-трансляция гонок доступна по этой ссылке.

Календарь Кубка мира

Контиолахти (Финляндия) 28-29 ноября Контиолахти (Финляндия) 3-6 декабря Хохфильцен (Австрия) 11-13 декабря Хохфильцен (Австрия) 17-20 декабря Оберхоф (Германия) 7-10 января Оберхоф (Германия) 13-17 января Антхольц-Антерсельва (Италия) 21-24 января Пекин (Китай) 26 февраля - 1 марта Нове-Место (Чехия) 11-14 марта Голменколлен (Норвегия) 18-21 марта

Чемпионат мира. Поклюка (Словения) 10-21 февраля.