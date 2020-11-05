Кубок мира по биатлону-2020/2021: где смотреть онлайн гонки в Украине
Биатлонный сезон-2020/2021 начнется 28-го ноября в Финляндии и продлится до 21 марта. Гонки нового биатлонного сезона можно будет смотреть в Украине.
Кубок и чемпионат мира по биатлону в сезоне 2020/2021 покажет телеканал UA:ПЕРВЫЙ. Об этом информирует Tribuna.com Канал транслировал биатлон в прошлом сезоне.
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"RU: первый будет транслировать биатлон в полном объеме. В Украине много поклонников этого вида спорта. Поэтому для нас важно качественно освещать каждое событие нового сезона.
Прошлогодние трансляции продемонстрировали стабильно высокие рейтинговые показатели. Это свидетельство того, что биатлон популярен и нужен украинскому зрителю, а потому должен быть доступным каждому болельщику", – сказал исполнительный продюсер Никита Хорозов.
Где смотреть Биатлон онлайн
Телеканал UA: ПЕРВЫЙ можно смотреть по телевидению и онлайн. Онлайн-трансляция гонок доступна по этой ссылке.
Календарь Кубка мира
- Контиолахти (Финляндия) 28-29 ноября
- Контиолахти (Финляндия) 3-6 декабря
- Хохфильцен (Австрия) 11-13 декабря
- Хохфильцен (Австрия) 17-20 декабря
- Оберхоф (Германия) 7-10 января
- Оберхоф (Германия) 13-17 января
- Антхольц-Антерсельва (Италия) 21-24 января
- Пекин (Китай) 26 февраля - 1 марта
- Нове-Место (Чехия) 11-14 марта
- Голменколлен (Норвегия) 18-21 марта
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