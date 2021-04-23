Стадион в Ровно не соответствует требованиям УПЛ. Даже матчи Первой лиги Верес проводит в Млинове.

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Однако когда команда выйдет в УПЛ, матчи будет проводить в Луцке на стадионе "Авангард". В качестве резервных стадионов указаны "Оболонь-арена" в Киеве и ровенский стадион "Авангард". Но последний лишь в том случае, когда его реконструкцию сумеют закончить.

Стоит добавить, что именно Верес является главным претендентом на повышение в классе. Команда идет на первом месте, опережая второй Черноморец на три очка и имея два матча в запасе.

В этом сезоне в УПЛ поднимутся три команды. Зато в Первую лигу вылетит только одна.

Ровенский Верес уже выступал в УПЛ. Это было в сезоне 2017/2018. Тогда тоже из-за проблем со стадионом в Ровно, команда матча играла на "Арене Львов". Но по окончании этого сезона команда была переименована во Львов. Зато футбольный клуб Львов, который на то время выступал во Второй лиге, был переименован на Верес. Именно этот клуб сейчас идет на первом месте в Первой лиге.

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Отметим, что на луцком стадионе "Авангард" выступает и местная Волынь. Клуб пока на шестом месте в турнирной таблице. Но сохраняет шансы на попадание в УПЛ.