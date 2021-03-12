О реформе сферы спорта и новейших подходах к развитию спорта высших достижений говорят не один год. В последние два года происходит особое обострение, но кроме разговоров ситуация мало куда продвинулась на Всеукраинском уровне.

Лучше ситуация в отдельных общинах (Львов где четко разделили профессиональный спорт и спорт высших достижений с массовым). Но общие тенденции ничего хорошего не сулят. Все за средства бюджетов, минимум частных инвестиций, мало проектов, которые смогут зарабатывать, строительство объектов "лишь бы были" и мало инфраструктуры для развития массового спорта. И все в погоне за крупными объектами и громкими заявлениями.

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Автор уже писал о "Советская ментальность украинского футбола", но за год ситуация не изменилась. Мотивацией написать этот материал/блог стали очередные посты журналиста Дмитрия Поворознюка, который делает YouTube-сериал "Футболист". Дмитрий сделал много для популяризации футбола и клуба Верес, но в последнее время его риторика только распространяет стереотипы общества и демонстрирует менеджерские качества руководителей украинских клубов.

Канал "Трендец" выбрал для себя концепт "только позитив". И это его право показывать все только с хорошей стороны. Но ситуация со стадионом в Ровно – это негатив. А чтобы его качественно и взвешенно показать, то нужно хорошо изучить ситуацию, а не делать эмоциональные и манипулятивные посты. Так Дмитрий учит свою аудиторию, что кто-то должен сделать, и не имеет значения экономическое состояние и эффект.

Ни в публикацих Поворознюка, ни в сериале не было разговоров о коррупции, больших сметах, проблемах с проектом дальше, чем общие фразы. Для того чтобы правильно осветить строительство, нужно профессиональное расследование, которое многим служащим не понравится. Однако таких проблем и конфликтов "футболист" не любит. А значит проще транслировать стереотипы – все должно быть за бюджетные средства. Нет, не все должно быть за бюджетные средства. Это не какая-то бездонная яма, откуда ты берешь столько, сколько надо. Есть бюджетные декларации, есть защищенные статьи, есть реформа второго звена медицины. И строительство стадиона и выделение на него сотен миллионов не будет в приоритете.

Сейчас бюджет арены уже превышает пол миллиарда гривен. Такую сумму ни один местный бюджет не потянет самостоятельно, даже за пару лет. Все заявления, которые сейчас делают руководители города и области, очень общие и возникают больше под информационным давлением СМИ в целом, и Поворознюка в частности. Поэтому из этого информационного хаоса конструктива не будет. Нет конкретного плана работы и финансирования. Есть только давление Вереса и общие фразы власти.

Также называть Украину "страной третьего мира" – это манипуляция от Дмитрия. Это игра на комплексах неполноценности, желании иметь большой крутой объект "чтобы был", не понимая для чего и как будет функционировать. Это советская риторика и ментальность – сделать что-то, только чтобы было лучше, чем у других. Для примера, прочитав десятки материалов и сотни заявлений, мне не понятно, как и за чьи средства объект будет содержаться и будет ли зарабатывать деньги. Готов ли Верес полностью профинансировать содержание газона и его подогрев? И будут ли допускаться играть другие команды, кроме Вереса? Сравнение поля в Гренландии или Норвегии со строительством многофункционального стадиона в Ровно тоже не корректно. Это разные объекты, как по стоимости, так и по назначению.

Местный бюджет финансирует строительство, но сделать в полном объеме и в ковидный год – это не реально. "Из городского бюджета потрачено около 106 миллионов гривен", – это слова подрядчика, работающего на стадионе. Если взглянуть на коммерческие предложения рынка, то за эти средства можно было сделать от 40 до 60 мини-площадок с искусственным покрытием для жителей города, где каждый желающий смог бы сыграть в футбол. Или от 5 до 10 многофункциональных площадок, где кроме футбола мог бы быть баскетбол, стритбол или даже теннис. Что должно быть приоритетом для города? Условия для трех десятков футболистов или тысяч жителей города?

Для тех, кто слышит только о "зраде" сообщу, что летом в Ровно открывают "Спорткомплекс на Макарова – самый большой дворец спорта в Западной Украине". Стоимость объекта более 500 миллионов гривен. Строят его, в основном, за средства государственного бюджета. Однако выделялось финансирование и из местных, в том числе и городского бюджета Ровно. В спорткомплексе будет спортзал для игровых видов спорта с трибунами на 3000 мест, тренажерный зал и раздевалки. Также зал можно будет трансформировать в концертный или выставочный.

Согласно планам, туда переедут все секции областной спортшколы олимпийского резерва (ОСДЮСШОР). Это, как сообщают местные СМИ, более 800 спортсменов. Также за счет спорткомплекса и лучших условий для тренировки планируют увеличить количество детей в секциях. Областная власть планирует тратить на спорткомплекс до 10 миллионов гривен в год и прогнозирует зарабатывать на арене около 15 миллионов. Такой объект куда важнее, и играет большую социальную функцию.

Также в городе действует ДЮСШ "Верес" Ровно, в которой занимается более 400 детей. Финансирует ее городской бюджет, а не футбольный клуб. И именно эту школу, в случае выхода в Премьер-лигу, Верес будет указывать, как "развитие детского футбола". Выдавая достижения общины за свои.

Проблема подхода Поворознюка кроется в стереотипе, что футбол очень популярен и он больше всего интересует детей. Но это давно не так, и количество людей на трибунах и статистика трансляций матчей демонстрирует другую картину. Не нужно футбол ставить над другими видами спорта и делать приоритетным. Футбол – это тот вид спорта, который получает дотации только в тоталитарных странах. Он коммерческий, может самостоятельно зарабатывать. Да, власть должна помогать развивать инфраструктуру, но не вкладывая сотни миллионов средств налогоплательщиков, а предоставляя льготы инвестору. Почему Верес не попросил участок и льготу на налогообложение и сам не построил стадион на 5 – 10 тысяч мест? Наверное потому, что владельцу команды этого не надо. А сколько инвестировал в реконструкцию этого стадиона? Ничего!? Они даже тренировочной базы не построили. Ее строительство тоже должны оплатить жители Ровно.

Постоянные слезы и жалобы тренера, игроков и Дмитрия на отсутствие поля для тренировки в Ровно – это претензия не к руководству города, а демонстрация качества менеджмента команды. Руководство команды которое стремится к выходу в Премьер-лигу не может обеспечить даже тренировочными полями своих игроков.

Город не обязан создавать условия для публичного акционерного общества. Задача городских служащих – создать условия для тренировки и занятий спортом жителей города. Чтобы в каждом районе была доступная площадка для бесплатного и комфортного занятия спортом. Здесь тоже есть претензии к власти. Футбольный клуб Верес – это частная собственность и частная структура конкретного человека. С приставкой или без приставки "народный" ситуация не меняется. Так любой проект можно назвать "народным" и просить деньги у бюджета. Если у вас нет инфраструктуры, нет возможности ее сделать, то для чего создавать команду и ставить задачи?

Не нужно учить людей, что кто-то должен сделать. У нас люди привыкли, что делается за средства бюджета, или "доброго дядюшки". Однако это никогда не заканчивается хорошо. Слово инвестиции, бизнес-план, маркетинг должны стать привычными для руководства команд.

"Верес" – инновационный клуб по украинским меркам. Но сейчас эта инновационность разбивается о скалы популизма. Для примера, цитата с сайта с одной из последних новостей, которая уже стала топовой не только в спортивных медиа: "Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку наконец утвердила проспект эмиссии акций ПАО "РНК Верес"! Таким образом, совсем скоро акции НК Верес будут выпущены физически и их в свободном обращении сможет купить любой желающий на Украинской бирже. Как сообщил "Экономической правде" владелец 73,3% акций "Вереса" Иван Надеин, в приобретении акций будут принимать участие фанаты клуба, юридические лица-резиденты и иностранные инвесторы. Звучит круто. Но сейчас рынок ценных бумаг и фондовый в Украине не работают. Он "мертв" и сюда не заходят инвестиции. Хорошо торгуются только ценные бумаги, выпущенные госкомпаниями или гособлигации. Новое руководство Комиссии по ценным бумагам обещает реформы, которых не было за последние шесть лет, но изменения будут ощутимы не ранее конца года, и приоритет будет на товарных и энергетических биржах. Поэтому это очередная популистская новость с намерениями, не имеющая под собой основы. Чтобы дать ответ на вопрос, насколько продажа акций будет эффективной, то спросите себя и других: как велика будет очередь из инвесторов и сколько могут стоить акции команды, в которой только контракты футболистов, а вместо базы – мини-отель?

P.S. Этот материал – это не способ защитить власть или "наехать" на Верес или Дмитрия Поворознюка. Это призыв к изменению мировоззрения и подходов решения проблем. Нельзя все проблемы решать за счет бюджета государства, области или города.