Функционер заявил, что еще ожидается согласование от комитета сборных, а затем проект турнира будет принят.

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Классическая схема – 16 клубов, два круга, осень-весна, 30 туров. Этот проект более или менее приемлемый, все клубы рассмотрели его и предварительно согласовали. Он еще нуждается в утверждении. Также мы ждем подтверждения от Комитета национальных сборных, чтобы он тоже согласовал этот проект,

– сказал он.

"После этого уже передадим проект в исполнительный комитет УАФ для окончательного утверждения календаря на следующий сезон. Были учтены обстоятельства, которые мы имели в этом году. Это больше касается зимнего периода, то есть сокращено количество туров в зимний период", – подытожил Дикий.

Когда будет известно решение

Заседание прошло в режиме видеоконференции, на нем присутствовали представители всех клубов УПЛ.

Еще не согласовано, сколько клубов будет вылетать в следующем сезоне. Об этом будет известно не раньше середины мая.