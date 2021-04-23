Стадіон у Рівному не відповідає вимогам УПЛ. Навіть матчі Першої ліги Верес проводить у Млинові.

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Тож коли команди вийде в УПЛ, матчі буде проводити у Луцьку на стадіоні "Авангард". У якості резервних стадіонів вказані "Оболонь-арена" в Києві та рівненський стадіон "Авангард". Але останній лише у тому випадку, коли його реконструкцію зуміють закінчити.

Варто додати, що саме Верес є головним претендентом на підвищення у класі. Команда йде на першому місці, випереджаючи другий Чорноморець на три очки та маючи два матчі в запасі.

В цьому сезоні в УПЛ піднімуться три команди. Натомість в Першу лігу вилетить лише одна.

Рівненський Верес вже виступав в УПЛ. Це було у сезоні 2017/2018. Тоді теж через проблеми зі стадіоном у Рівному, команда матчі грала на "Арені Львів". Та по закінченні цього сезону команда буле перейменована на Львів. Натомість футбольний клуб Львів, який на той час виступав у Другій лізі, був перейменований на Верес. Саме цей клуб зараз і йде на першому місці в Першій лізі.

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Відзначимо, що на луцькому стадіоні "Авангард" виступає і місцева Волинь. Клуб поки на шостому місці в турнірній таблиці. Але зберігає шанси на потрапляння в УПЛ.