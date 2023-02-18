26 марта 2023 года главная команда страны сыграет на "Уэмбли" в отборе Евро-2024 против сверхмощной Англии. Но Украинская ассоциация футбола называет не нового главного тренера сборной, а говорит только о человеке, который выведет Украину на матч против команды "трех львов".

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Этой человеком должен стать Руслан Ротань. Интересно, что для наставника это будет уже третий футбольный фронт. Бывший футболист Днепра и сборной Украины остается в должности наставника молодежки, а в декабре 2022 года возглавил футбольный клуб УПЛ Александрию.

Левченко: Не знаю в истории примеров

Бывший игрок, а теперь президентом профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко прокомментировал такие заявления УАФ о Ротане. Экспозащитник сборной Украины не понимает, как Ротаню придется разрываться на все три должности.

Отметим, что до прихода в молодежную сборную U-21 Ротань работал помощником тренера в донецком Олимпике. Руслан Васильевич уже имеет в своей карьере серьезное достижение. Он стал наставником, который вывел нашу молодежку на Евро-2023, где он продолжит работать до окончания чемпионата Европы.

Левченко обратился в УАФ, представители которой каждый раз утверждают о каких-то трех планах в теме нового главного тренера национальной команды. Евгений отметил свою публикацию, чтобы УАФ начала двигаться, ведь времени до первого официального поединка сборной в 2023 году уже не за горами.

Не знаю в истории примеров, когда тренером сборной может стать человек, уже занимающий две другие футбольные должности – тренера молодежки и тренера клуба. И еще если в УАФ есть план "А, B и С", то когда эти планы будут привлечены? Где коммуникация? Сколько там осталось до первого матча сборной?,

– написал Левченко.

Напомним, что пресса активно сватает на тренерский мостик сборной Сергея Реброва, имеющего действующий контракт с Аль-Айном до конца июня 2023 года. Наставник хочет доработать свое соглашение с клубом ОАЭ до конца.

О Реброве говорят и представители УАФ. Недавно первый вице-президент Ассоциации Алексей Михайличенко подтвердил интерес к Сергею Станиславовичу. Он заверил, что сам Ребров хочет возглавить главную команду родной страны. Сейчас идет процесс о возможном будущем сотрудничестве.

Ребров может стать преемником Александра Петракова, у которого истек контракт со сборной. Теперь наставник возглавляет армянскую национальную команду.

Важно! В отборе на Евро-2024 сборная Украины сыграет не только против Англии, но и Северной Македонии, Мальты и Италии.