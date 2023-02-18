26 березня 2023 року головна команда країни зіграє на "Вемблі" у відборі Євро-2024 проти надпотужної Англії. Але Українська асоціація футболу називає не нового головного тренера збірної, а говорить лише про людину, яка виведе Україну на матч проти команди "трьох левів".

Цікаво Купа планів: віцепрезидент УАФ хитро відповів на запитання про нового тренера збірної

Цією людиною повинен стати Руслан Ротань. Цікаво, що для наставника це буде вже третій футбольний фронт водночас. Колишній футболіст Дніпра та збірної України залишається на посаді наставника молодіжки, а у грудні 2022 року очолив футбольний клуб УПЛ Олександрію.

Левченко: Не знаю в історії прикладів

Колишній гравець, а тепер президентом профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко прокоментував такі заяви УАФ про Ротаня. Експівзахисник збірної України не розуміє, як Ротаню доведеться розриватись на усі три посади.

Відзначимо, що до приходу у молодіжну збірну U-21 Ротань працював асистентом тренера у донецькому Олімпіку. Руслан Васильович вже має у своїй кар'єрі серйозне досягнення. Він став тим наставником, який вивів нашу молодіжку на Євро-2023, де він продовжить працювати до закінчення чемпіонату Європи.

Левченко звернувся до УАФ, представники якої кожного разу твердять про якісь там три плани у темі нового головного тренера національної команди. Євген наголосив у своїй публікації, аби УАФ почала рухатись, адже часу до першого офіційного поєдинку збірної у 2023 році вже не за горами.

Не знаю в історії прикладів, коли тренером збірної може стати людина, яка вже займає дві інші футбольні посади – тренера молодіжки і тренера клубу. І ще, якщо в УАФ є план "А, B і С", то коли ці плани будуть залучені? Де комунікація? Скільки там залишилось до першого матчу збірної?,

– написав Левченко.

Нагадаємо, що преса активно сватає на тренерський місток збірної Сергія Реброва, який має чинний контракт із Аль-Айном до кінця червня 2023 року. Наставник хоче допрацювати свою угоду з клубом ОАЕ до кінця.

Про Реброва говорять і представники УАФ. Нещодавно перший віцепрезидент Асоціації Олексій Михайличенко підтвердив інтерес до Сергія Станіславовича. Також той запевнив, що сам Ребров хоче очолити головну команду рідної країни. Наразі триває процес про можливу майбутнє співпрацю.

Ребров може стати наступником Олександра Петракова, у якого закінчився контракт зі збірною. Тепер наставник очолює вірменську національну команду.

Важливо! У відборі на Євро-2024 збірна України зіграє не лише проти Англії, а й проти Північної Македонії, Мальти та Італії.