Россию снова лишили "серебра" Олимпиады в Сочи: на этот раз в эстафете с Украиной
Источник:IBU
Международный союз биатлонистов в исполнение решения Международного олимпийского комитета аннулировал результаты российской биатлонистки Ольги Зайцевой на зимних Олимпийских играх-2014 в Сочи. Там сборная Украины получила первое место в женском командном зачете.
Международный союз биатлонистов подтвердил дисквалификацию российской биатлонистки Ольги Зайцевой, попавшейся на употреблении допинга.
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Вместе с ней аннулировали результат сборной России в эстафетной гонке на Олимпиаде-2014, в которой участвовала Зайцева вместе с Яной Романовой, Екатериной Шумиловой и Ольгой Вилухиной.
Россиянки завоевали в той гонке серебряную медаль, но в итоге остались без наград. Серебро досталось Норвегии, а бронза досталась Чехии. Олимпийскими чемпионками, напомним, стали украинки.
В 2017 году Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Зайцеву от участия в Олимпиадах.Ранее украинским биатлонистам отдали золотые награды чемпионата Европы 2015 в эстафете. Ее отдали украинцам из-за допинга российского биатлониста, команда которого заняла первое место. Награды получили Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов. Артем Тищенко и Артем Прима.
Допинг скандалы России в зимних видах спорта
- Ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда лишила золотых медалей бобслея Александра Зубкова и Алексея Воеводу, которые победили в соревнованиях двоек, а также Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова, которые вместе с Зубковым и Воеводой одержали победу в четверках.
- Также это уже не первый случай дисквалификации среди российских биатлонистов. Ранее за употребление запрещенных препаратов были отстранены Светлана Слепцова, Александр Черышев, Александр Печенкин. Также обвинения поступали и в адрес сегодняшнего лидера российской команды Александра Логинова.
- Согласно международным расследованием, в России была создана схема, при которой спортсмены могли принимать запрещенные препараты, а в лабораторию отправлялись "чистые" пробы. WADA пришло к выводу, что во время Олимпиады 2014 года лаборатория в Сочи массово подменяла допинг-пробы российских атлетов.