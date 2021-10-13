Международный союз биатлонистов подтвердил дисквалификацию российской биатлонистки Ольги Зайцевой, попавшейся на употреблении допинга.

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Вместе с ней аннулировали результат сборной России в эстафетной гонке на Олимпиаде-2014, в которой участвовала Зайцева вместе с Яной Романовой, Екатериной Шумиловой и Ольгой Вилухиной.

Россиянки завоевали в той гонке серебряную медаль, но в итоге остались без наград. Серебро досталось Норвегии, а бронза досталась Чехии. Олимпийскими чемпионками, напомним, стали украинки.

В 2017 году Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Зайцеву от участия в Олимпиадах.

Ранее украинским биатлонистам отдали золотые награды чемпионата Европы 2015 в эстафете. Ее отдали украинцам из-за допинга российского биатлониста, команда которого заняла первое место. Награды получили Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов. Артем Тищенко и Артем Прима.

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