Дисквалификация спустя почти 8 лет после нарушения

Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда решил серьезно наказать Тимофея Лапшина за нарушение допинга. 33-летнего корейского биатлониста отстранили на 12 месяцев.

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Срок действия дисквалификации продлится до 23 сентября 2021 года из-за того, что отстранение началось еще в сентябре 2020 года. Также бывшего биатлониста сборной России лишили серебряной награды, которую он получил на местных соревнованиях в Ижевске в 2013 году в спринте.

Лапшин дебютировал на этапах Кубка мира еще в декабре 2011 года и сразу дал о себе знать всей биатлонной семье. В спринте в Хохфильцене экс-россиянин занял 3 место. Также в его карьере есть "серебро" спринта в Контиолахти (2012).

К слову. В 2017 году Лапшин получил гражданство Южной Кореи и стал четвертым российским биатлонистом, который перешел в южнокорейскую сборную. В ее составе он выступал на Олимпийских Играх в Пхенчхане (лучший результат – 16-е место в спринте).

Сам Лапшин после решения CAS записал видеообращение, в котором не отрицал, что употреблял препарат, содержащий запрещенные вещества. Но перед сдачей допинг-теста он все написал в протоколе.

Объяснение биатлониста

Для чего биатлонист принимал препарат? Лапшин перед стартом в спринтерской гонке почувствовал боль в ухе и попросил врача выписать капли. По его словам, он не намеревался употреблением такого препарата улучшить свои результаты, а просто хотел снять боль, чтобы принять участие в гонке.

Я немного приболел. Во время перелета у меня заложило уши и очень давило на лоб. Я сильно испугался и попросил капли у врача, он сказал, что наша аптечка осталась в Европе, он дал капли со своей. Мы оба посмотрели, что это за капли. И убедились, что они разрешены во внесоревновательный период. Соревновательный период – это за 12 часов перед гонкой и 12 часов после нее,

– заявил спортсмен.

Интересно, что решение о дисквалификации пришло к биатлонисту только через 7 лет после самой гонки.