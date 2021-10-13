Міжнародний союз біатлоністів підтвердив дискваліфікацію російської біатлоністки Ольги Зайцевої, яка попалася на вживанні допінгу.

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Разом з нею анулювали результат збірної Росії в естафетній гонці на Олімпіаді-2014, в якій брала участь Зайцева разом з Яною Романовою, Катериною Шуміловою та Ольгою Вілухіною.

Росіянки завоювали в тій гонці срібну медаль, але в підсумку залишилися без нагород. Срібло дісталося Норвегії, а бронза дісталася Чехії. Олімпійськими чемпіонками, нагадаємо, стали українки.

У 2017 році Міжнародний олімпійський комітет довічно відсторонив Зайцеву від участі в Олімпіадах.

Раніше українським біатлоністам віддали золоті нагороди чемпіонату Європи 2015 у естафеті. Її віддали українцям через допінг російського біатлоніста, команда якого була посіла перше місце. Нагороди отримали Дмитро Підручний, Сергій Семенов. Артем Тищенко та Артем Прима.

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