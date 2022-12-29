Изгои цивилизации: Россию могут не допустить к ЧМ-2026 через Азию и закрыть двери в УЕФА

Страна-оккупант продолжает пожинать плоды войны, которую она развязала против Украины. РФС могут не принять в азиатскую конфедерацию и даже не пустить обратно в УЕФА.

Цивилизованный мир продолжает отмежевываться от России из-за ее военной агрессии против Украины. Касаются санкции и футбола, где команды из РФ не допускают к соревнованиям под эгидой ФИФА и УЕФА.

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Из-за нежелания европейских сборных играть с агрессорами РФС размышляет над вопросом смены конфедерации. Поскольку большинство территории этой страны находится в Азии, союз хочет подать заявку на вступление в АФК.

Азия – не выход

Впрочем, даже местные средства массовой пропаганды сообщают, что это не решит вопрос изоляции России. Их сборную отстранили от участия в отборе ЧМ-2022 и Евро-2024, а теперь ФИФА может не разрешить команде сыграть в отборе на Мундиаль-2026.

Несмотря на всю приверженность главной футбольной организации мира к россиянам, федерация не может обещать им допуск к ЧМ во время войны. Более того, для РФС может быть уже закрыт путь назад в УЕФА.

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Путь в Европу будет закрыт

Даже если россияне захотят вернуться в европейскую футбольную семью, действующее руководство организации не настроено ей это позволить. Главным противником возвращения России является президент Александер Чеферин, который не захочет принимать РФС обратно по его каденции.

Пока словенец будет занимать должность до весны 2023 года, но имеет все шансы на переизбрание. Если ему это удастся, России будет закрыта дорога в Европу до 2027 года. Впрочем, есть вероятность того, что этот вопрос уже не будет актуален на тот момент.

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Россия либо позорно проигрывает в войне и сможет после капитуляции постепенно восстанавливать свою репутацию, либо такой страны уже не будет на карте мира. Тогда, возможно, в УЕФА будут приняты новые государственные образования на этих территориях.