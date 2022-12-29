Цивілізований світ продовжує відмежовуватись від Росії через її військову агресію проти України. Стосуються санкції і футболу, де команди з РФ не допускають до змагань під егідою ФІФА та УЄФА.

До теми Вихід в нікуди: коли Росія планує покинути УЄФА

Через небажання європейських збірних грати з агресорами РФС роздумує над питанням зміни конфедерації. Оскільки більшість території цієї країни знаходиться в Азії, союз хоче подати заявку на вступ до АФК.

Азія – не вихід

Втім навіть місцеві засоби масової пропаганди повідомляють, що це не вирішить питання ізоляції Росії. Їх збірну відсторонили від участі у відборі ЧС-2022 та Євро-2024, а тепер ФІФА може не дозволити команді зіграти у відборі на Мундіаль-2026.

Попри всю прихильність головної футбольної організації світу до росіян, федерація не може обіцяти їм допуск до ЧС під час війни. Ба більше, для РФС може бути вже закрита дорога назад в УЄФА.

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Шлях в Європу буде закрита

Навіть якщо росіяни захочуть повернутись до європейської футбольної сім'ї, чинне керівництво організації не налаштоване їй це дозволити. Головним противником повернення Росії є президент Александер Чеферін, який не захоче приймати РФС назад за його каденції.

Наразі словенець обійматиме посаду до весни 2023 року, але має всі шанси на переобрання. Якщо йому це вдасться, то Росії буде закрита дорога в Європу до 2027 року. Втім є вірогідність того, що це питання вже не буде актуальне на той момент.

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Росія або ганебно програє у війні і зможе після капітуляції поступово відновлювати свою репутацію, або такої країни вже не буде існувати на мапі світу. Тоді можливо до УЄФА будуть прийняті нові державні утворення на цих територіях.