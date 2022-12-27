Еще в феврале 2022 года все российские команды и сборные отстранили от международных матчей. Клубы дисквалифицировали из еврокубков, а сборную не допустили к матчам плей-офф квалификации на ЧМ-2022. А впоследствии эту дисквалификацию продолжили, поэтому российская сборная не сыграет в отборе на Евро-2024, а клубы не выступят в Лиге чемпионов.

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Выйти, но не зайти: путь России

Так что в Российском футбольном союзе решили покинуть УЕФА и перейти в Азиатскую конференцию футбола (АФК). Все ради того, чтобы их клубы могли выступать на международных турнирах, а сборная принять участие в отборе на ЧМ-2026.

Но сначала РФС нужно выйти из УЕФА. И здесь для россиян начинаются первые проблемы. Ведь без согласия от УЕФА, РФС не сможет перейти в АФК. Поэтому должно быть письмо-согласие. В УЕФА не слишком "держатся за Россию", но и там могут возникнуть "неожиданные неприятности" для россиян, что значительно усложнит весь этот процесс.

Вторая проблема для россиян – готовы ли их принять в АФК? Ведь Россия переходит туда явно с прицелом на то, чтобы попасть на чемпионат мира. Учитывая, что от каждого континента есть ограниченное количество участников на Мундиале, россияне могут в итоге занять место другой азиатской страны. Согласятся ли эти страны получить еще одного конкурента в борьбе за путевку на ЧМ-2026.

Также как быть с клубными турнирами? Ведь там есть квоты для участия в международных соревнованиях в зависимости от рейтинга чемпионата. Так что российскому чемпионату нужно будет начинать "со дна", ведь вряд ли кто-то согласится дать им определенную квоту для участия в международных клубных турнирах.

А чтобы быть принятым в АФК, должен пройти конгресс, где за соответствующее решение должно проголосовать большинство присутствующих.

Третья проблема – это отношение к этому ФИФА. Ведь европейские сборные отказались играть против России из-за вопроса безопасности, и ФИФА встала на их сторону. Подобная ситуация может продолжиться и в Азии.

Пока же россияне разбираются по первому вопросу. 27 декабря должно было состояться голосование по выходу из УЕФА и переходу в АФК. Но его перенесли на 31 декабря "ввиду необходимости проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК", заявили в РФС.