Не получили квалификацию: юношеские Олимпийские игры-2024 состоятся без России и Белоруссии

Российские и белорусские спортсмены не смогут выступить на юношеской Олимпиаде-2024. Ни один спортсмен не квалифицировался на турнир.

Так ответили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) на вопрос, смогут ли атлеты из Беларуси и России принять участие в соревнованиях. Об этом пишут росСМИ, пишет 24 Канал.

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В МОК ответили на запрос росСМИ

"Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года", – говорится в заявлении.

Напомним, что 8 декабря Международный олимпийский комитет официально объявил о решение о допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм. Однако они будут выступать в нейтральном статусе, без гимна и без флага.

Сейчас в прессрелизе МОК говорится о 6 россиянах и 5 белорусах. Комитет не уточнил, какие именно из квот принадлежат России, а какие – Беларуси.

Россияне отказываются ехать на Олимпиаду