Не получили квалификацию: юношеские Олимпийские игры-2024 состоятся без России и Белоруссии
Российские и белорусские спортсмены не смогут выступить на юношеской Олимпиаде-2024. Ни один спортсмен не квалифицировался на турнир.
Так ответили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) на вопрос, смогут ли атлеты из Беларуси и России принять участие в соревнованиях. Об этом пишут росСМИ, пишет 24 Канал.
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В МОК ответили на запрос росСМИ
"Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года", – говорится в заявлении.
Напомним, что 8 декабря Международный олимпийский комитет официально объявил о решение о допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм. Однако они будут выступать в нейтральном статусе, без гимна и без флага.
Сейчас в прессрелизе МОК говорится о 6 россиянах и 5 белорусах. Комитет не уточнил, какие именно из квот принадлежат России, а какие – Беларуси.
Россияне отказываются ехать на Олимпиаду
- Однако сами же россияне не согласны с решением МОК. Они отмечают, что не будут выступать под нейтральным статусом. Мол, их не устраивают ограничениями, а выступать без флага и гимна для них унизительно.
- Об этом уже заявила главный тренер России по художественной гимнастике. Ирина Винер. Также подобного мнения и русский пловец Евгений Рылов. Он, в частности, активно поддерживаю полномасштабное вторжение России. В своем же заявлении пловец сказал, что "верен своему президенту".