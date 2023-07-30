Марионеткам Путина не место в Европе: российская теннисистка жалуется на депортацию из Чехии

Еще 28 июля Министерство внутренних дел Чехии сообщило о депортации российской теннисистки. Однако о какой спортсменке идет речь стало известно несколько позже.

Из-за депортацию российская теннисистка не смогла принять участие в турнире WTA 250 в Праге. Впоследствии сама спортсменка рассекретила свою фамилию. Оказалось, что депортированной из Чехии была 98 ракетка мира Анастасия Павлюченкова.

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Открыла все карты

О такой своей беде в Чехии Павлюченкова рассказала на своей странице в инстаграмме.

Приветствие. Как вы видели в предыдущем посте, я не смогу участвовать в турнире в Праге. Сейчас я продолжаю подготовку на хардовых кортах US Series. Увидимся в Цинциннате и US Open,

– написала российская теннисистка.

Перед прилетом в Чехию Павлюченкова не учла тот факт, что правительство этой европейской страны. запретил российским спортсменам и командам выступать на соревнованиях на территории Чехии.

Кроме нее, участие в турнире WTA 250 в Праге должны были принять еще три россиянки - Диана Шнайнер, Полина Кудерметова и Эрика Андреева.

Также правительство Чехии еще в июне 2023-го ввело запрет и для своих спортсменов и команд, которые с тех пор не могут выступать во враждебной России.

Интересно, что Женская ассоциация WTA негативно отреагировала на информацию о депортации российской теннисистки. WTA еще раз доказала, что поддерживает страну-агрессора, но и логично войну России в Украине.

Это уже не первый случай для теннисисток из враждебной страны. Недавно в подобной ситуации оказались Вера Звонарева и Анастасия Потапова, которым запретили пересекать границу с Польшей и Германией соответственно.

Коротко о карьере депортированной Павлюченковой: