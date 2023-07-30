Через депортацію російська тенісистка не змогла взяти участь на турнірі WTA 250 у Празі. Згодом сама спортсменка розсекретила своє прізвище. Виявилось, що депортованою із Чехії була 98-ма ракетка світу Анастасія Павлюченкова.

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Про таку свою халепу у Чехії Павлюченкова розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

Вітання. Як ви бачили у попередньому пості, я не зможу брати участь у турнірі у Празі. Зараз я продовжую підготовку на хардових кортах US Series. Побачимося в Цинциннаті та на US Open,

– написала російська тенісистка.

Перед прильотом у Чехію Павлюченкова не врахувала той факт, що уряд цієї європейської країни заборонив російським спортсменам та командам виступати на змаганнях на території Чехії.

Окрім неї участь у турнірі WTA 250 у Празі повинні були взяти ще три росіянки – Діана Шнайнер, Поліна Кудерметова та Еріка Андрєєва.

Також уряд Чехії ще у червні 2023-го ввів заборону й для своїх спортсменів та команд, які від того часу не можуть виступати у ворожій Росії.

Цікаво, що Жіноча асоціація WTA негативно відреагувала на таку інформацію про депортацію російської тенісистки. WTA вкотре довела, що підтримує країну-агресора, а й логічно війну Росії в Україні.

Це вже не перший такий випадок для тенісисток із ворожої країни. Нещодавно у подібній ситуації опинились Віра Звонарьова та Анастасія Потапова, яким заборонили перетинати кордон із Польщею та Німеччиною відповідно.

Коротко про кар'єру депортованої Павлюченкової: