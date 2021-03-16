Российскую чемпионку Анну Орловскую задержали с героином: она делала закладки в Москве
Чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую задержали с героином. У нее было 7 пакетиков. И ей грозит до 20 лет заключения.
Источник:телеграм-канал Mash
Анну Орловскую задержали еще в понедельник, 15 марта. У нее было семь свертков героина, который она должна была разнести по району. В целом – около 26 граммов. Девушка планировала перепродать наркотики, но ее задержали полицейские.
Примечательно Потенциального соперника Усика подозревают в причастности к наркотрафику
При себе у нее были пара мобильных телефонов, банковские карты и связки ключей.
Анна Орловская призналась, что ранее уже сбывала героин с помощью закладок, что-то оставляла себе. В целом она употребляла наркотики около года и делает это до сих пор.
Сейчас ей грозит до 20 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.
Что известно об Анне Орловской
- Анна Орловская была чемпионкой России в слоупстайле и лыжном хафпайпе.
- Входила в первую десятку на этапе Кубка мира.
- В ноября 2013 года ее дисквалифицировали на два года за допинг.
Поделиться новостью