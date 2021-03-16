Чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую задержали с героином. У нее было 7 пакетиков. И ей грозит до 20 лет заключения.

Анну Орловскую задержали еще в понедельник, 15 марта. У нее было семь свертков героина, который она должна была разнести по району. В целом – около 26 граммов. Девушка планировала перепродать наркотики, но ее задержали полицейские.

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При себе у нее были пара мобильных телефонов, банковские карты и связки ключей.

Анна Орловская призналась, что ранее уже сбывала героин с помощью закладок, что-то оставляла себе. В целом она употребляла наркотики около года и делает это до сих пор.

Сейчас ей грозит до 20 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

Что известно об Анне Орловской