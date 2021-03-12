Бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера подозревают в причастности к наркотрафику. Впервые Верховный суд Новой Зеландии выдвинул подозрение боксеру в 2019 году.

Еще в 2019 году адвокатам удалось добиться того, чтобы его имя не упоминали в суде. 12 марта это решение было аннулировано.

Смотрите также Потенциальный соперник Усика одержал четвертую победу подряд: видео

В чем подозревают Паркера

Боксера подозревали в том, что он участвовал в отмывании денег при ввозе в Новую Зеландию метамфетамина.

Никогда не занимался ввозом наркотиков. Никогда не участвовал в отмывании денег от наркоторговли. Никогда не участвовал в покупке, распространении амфетамина. ​​Да и сам никогда его не принимал. Полиция провела тщательное расследование, но никаких обвинений мне не предъявили,

– сказал Паркер.

Что известно о Паркере

Паркер удерживал титул чемпиона мира с декабря 2016 года. В марте 2018-го новозеландец проиграл пояс Энтони Джошуа.

В последнее время Паркер заявлял о желании выйти в ринг с бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте и официальным претендентом на титул WBO Александром Усиком.