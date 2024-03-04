В полуфинальном матче хардового турнира АТР 500 в Дубае россиянин Андрей Рублев грубо обругал линейного судью, назвав его "дебилом". Поединок сразу остановили и присудили победу Александру Бублику из Казахстана.

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Несоизмеримые призовые и штраф за ругань

Кроме этого, Рублева лишили призовых и набранных на турнире очков. Это очень не понравилось представителю страны-агрессора. Он подал встречную апелляцию, которую частично удовлетворили.

Теннисисту присудили штраф в размере 36 тысяч 400 долларов, но вернули призовые за выход в полуфинал – 157 тысяч 755 долларов. Также Рублеву оставили набранные баллы.

"ATP рассмотрела апелляцию Андрея Рублева, поданную после того, как игрок был снят с полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае. В процессе рассмотрения апелляции были учтены показания игрока, официальных лиц, а также изучены все имеющиеся видео и аудиоматериалы.

Апелляционный комитет пришел к выводу, что кроме лишения права на участие в матче, обычные наказания, связанные с невыполнением обязательств, а именно потеря рейтинговых очков и призовых денег за весь турнир, были бы неподходящими. Таким образом, Рублев сохранил ранее заработанные очки и призовые за турнир", – говорится в комментарии представителя ATP.

К слову. Напомним, что Андрей Рублев неоднократно попадал в скандальные ситуации из-за чрезмерных эмоций. Во время одного из турниров теннисист разбил свое колено ракеткой.