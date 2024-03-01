В рамках полуфинала Рублев встречался с представителем Казахстана Александром Бубликом. В конце третьего сета он обругал судью на русском языке после игрового момента, пишет 24 Канал.

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Россиянин обматерил судью на турнире в Дубае

Другой лайнсмен, который был рядом, расслышал возмутительные слова россиянина в адрес коллеги. Поэтому он сразу обратился к главному арбитру и супервайзеру.

После этого момента судьи приняли решение остановить матч и присудить победу Бублику.

Кроме того, согласно регламенту, после отстранения Рублев лишится всех заработанных очков и призовых за турнир.

Момент ужасной ругани попал на видео: смотреть

Итоговый счет полуфинала – 6:7(4), 7:6(5), 6:5 в пользу представителя Казахстана.

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