В рамках полуфинала Рублев встречался с представителем Казахстана Александром Бубликом. В конце третьего сета он обругал судью на русском языке после игрового момента, пишет 24 Канал.
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Россиянин обматерил судью на турнире в Дубае
Другой лайнсмен, который был рядом, расслышал возмутительные слова россиянина в адрес коллеги. Поэтому он сразу обратился к главному арбитру и супервайзеру.
После этого момента судьи приняли решение остановить матч и присудить победу Бублику.
Кроме того, согласно регламенту, после отстранения Рублев лишится всех заработанных очков и призовых за турнир.
Момент ужасной ругани попал на видео: смотреть
Итоговый счет полуфинала – 6:7(4), 7:6(5), 6:5 в пользу представителя Казахстана.
Что известно о теннисистах
- Рублев является одним из лучших российских теннисистов, он занимает пятую строчку в рейтинге ATP.
- С февраля 2022 года спортсмены из России и Беларуси выступают на теннисных турнирах в нейтральном статусе.
- Александр Бублик родился в России. До 2016 года он представлял страну-агрессора, после чего начал играть за Казахстан. Там он является лучшим теннисистом страны. Он занимает 23-ю строчку в мировом рейтинге.