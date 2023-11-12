Бывший футболист курского Авангарда Максим Лозин сменил футбольные бутсы на автомат и отправился воевать против Украины. В чужой стране россиянин заработал позор и билет на концерт Кобзона.

Экс-футболист курского Авангарда Максим Лозин был денацифицирован в Украине. Об этом сообщил его бывший клуб в социальных сетях, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Оккупант заработал на черный пакет

37-летний бывший футболист служил в оккупационной армии России и имел звание капитана. Подонок участвовал в войне с первого дня полномасштабного вторжения.

В российских СМИ его называют "героем", отдавшем жизнь за "родину". Что забыл этот оккупант в Украине пропагандисты не указали. Известно, что террорист приобрел билет на концерт Кобзона 30 октября.

Отметим, что Лозин не сумел себя найти в футболе. Он играл в дубле курского Авангарда. После непродолжительной карьеры футболиста решил пополнить состав оккупационных войск.

Это уже не первый случай, когда "нейтральные" российские спортсмены ищут приключения в Украине, а затем возвращаются домой в черном пакете. Ранее Вооруженные силы Украины уже утилизировали бывших хоккеистов из страны "духовных скреп" Александра Подставкина и Артема Гвоздика.