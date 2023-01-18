Уже 9 лет во время войны против России Вооруженные силы Украины умело уничтожают оккупантов. Только за последние 11 месяцев на тот свет было отправлено более 117 тысяч захватчиков.

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Среди них есть и спортсмены. После объявления мобилизации в сентябре повестку в военкомат получил хоккеист Александр Подставкин. Его мать Людмила пыталась отказать от службы, но спортсмен твердо решил стать частью геноцида украинцев.

В начале декабря Александр с группой мобилизованных был доставлен в Ростов, откуда попал на фронт. Впрочем, на территории Украины фашист продержался меньше месяца.

28 декабря подразделение Подставкина попало под артобстрел и сам хоккеист был ликвидирован. Недавно спортсмен был похоронен в российском городе Чебаркул Челябинской области.

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К моменту утилизации Александру было 30 лет. В своей профессиональной карьере он выступал за команду МХЛ-Б, провел 9 поединков за фарм-клуб челябинского трактора. Также Подставкин играл в Смоленске и Чебаркуле.

Благодарны ВСУ за каждого ликвидированного оккупанта, который решил убивать украинцев и незаконно находиться на нашей земле. Напоминаем. что для россиян действует визовый режим, поэтому другие попытки оказаться в Украине подлежат ликвидации.