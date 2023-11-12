Ексфутболіста курського Авангарду Максима Лозіна денацифікували в Україні. Про це повідомив його колишній клуб у соціальних мережах, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Окупант заробив на чорний пакет

37-річний колишній футболіст служив в окупаційній армії Росії та навіть мав звання капітана. Покидьок брав участь у війні з першого дня повномасштабного вторгнення.

У російських ЗМІ його називають "героєм", який віддав життя за "родіну". Що забув цей окупант в Україні пропагандисти не вказали. Відомо, що терорист придбав квиток на концерт Кобзона 30 жовтня.

Зазначимо, що Лозін не зміг себе знайти у футболі. Він грав у дублі курського Авангарду. Після нетривалої кар'єри футболіста вирішив поповнили склад окупаційних військ.

Це вже не перший випадок, коли "нейтральні" російські спортсмени шукають пригод в Україні, потім повертаються додому в чорному пакеті. Раніше Збройні сили України вже утилізували колишніх хокеїстів з країни "духовних скрєп" Алєксандра Подставкіна та Артема Гвоздика.