"Нейтральные" российские спортсмены, которые на весь мир трубят о "спорте вне политики", все чаще оказываются в составе оккупационных войск на территории Украины. Однако судьба таких "героев спорта" непривлекательна, сообщает 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

По теме Маски сброшены: российский хоккейный клуб ЦСКА помогает террористам убивать украинцев

Еще один "хороший русский"

Очередным таким "джентльменом удачи" стал российский хоккеист Артем Гвоздик. 23 августа оккупанта ликвидировали в Украине. Он воевал в составе штурмовых подразделений ВДВ на запорожском направлении.

Спортсмен-террорист заработал на персональный черный пакет, новенькую "Ладу", а также пополнил список "хороших русских" в отчетах Генштаба Украины.

Известно, что российский захватчик раньше играл за клубы ВХЛ: Тамбов, новочебоксарский Сокол и барнаульский Алтай. В сезоне 2015/16 выступал в составе смоленского Славутича.

В последнее время 35-летний вратарь играл за команду ВДВ из города Псков, а также тренировал детей.

Напомним, что это не первый российский спортсмен, решивший принять участие в агрессии против Украины. Ранее мы сообщали об утилизации хоккеиста из РФ Александра Подставкина.